Названы главные признаки взлома смартфона

Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим в беседе с агентством "Прайм" назвал главные признаки взлома смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, о "проникновении" киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. Он отметил, что одним из вероятных признаков взлома может быть увеличение скорости разрядки аккумулятора. "Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор", - сказал Косарим.

Эксперт добавил, что о взломе может свидетельствовать также появление новых приложений, которые владелец смартфона не устанавливал и которые невозможно удалить или закрыть. Также признаками взлома являются автоотключение, невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления, а также беспричинное списание денег со счета.