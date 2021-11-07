Назван самый популярный у пользователей Азербайджана интернет-браузер

В октябре 2021 года интернет-браузер Google Chrome сохранил лидерство по популярности у пользователей Азербайджана. Его доля на местном рынке сократилась на 0,1 процента по сравнению с сентябрем и составила 78,05 процента. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats, передает Day.Az .

Доля интернет-браузера Safari на азербайджанском рынке сократилась за месяц на 0,04 процента - до 9,55 процента.

В отчетный период доля интернет-браузера Samsung Internet выросла на 0,43 процента по сравнению с предыдущим месяцем, составив 4,88 процента.

В октябре было зафиксировано незначительное сокращение рыночной доли браузера Opera, которая на первое ноября составила 3,61 процента.

Доля Yandex Browser на азербайджанском рынке составила 1,15 процента, что на 0,02 процента больше показателя сентября.

Доля Microsoft Edge в сентябре составила 1,02 процента, на другие браузеры пришлось 1,74 процента рынка.