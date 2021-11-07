Facebook оказался вреден для каждого восьмого своего пользователя
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Примерно каждый восьмой из 2,9 миллиарда пользователей Facebook имеет проблемы, похожие на зависимость от социальной сети, об этом говорят итоги исследования, проведенного в компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, использование платформы вредно: влияет на сон, работу, воспитание детей, производительность на работе или отношения. Часть людей не высыпаются, из-за того, что постоянно прокручивают ленту. В некоторых случаях родители уделяли больше внимания Facebook, чем заботе о своих детях или общению с ними.

Трудности затрагивают 12,5 процента пользователей Facebook или более 360 миллионов человек. К примеру, в США зависимых пользователей около 10 процентов, а на Филиппинах и в Индии, "крупнейшем рынке компании", эта цифра достигает 25 процента от общего числа. "Такие действия, как покупки и использование Facebook, если они повторяются и чрезмерны, могут вызвать проблемы у некоторых людей", - пришли к выводу специалисты.

По данным экспертов, зависимость появилась и у пользователей других приложений, включая Instagram и WhatsApp, которые принадлежат материнской компании Meta.