Microsoft выпустит мышь будущего

Microsoft выпустит складную компьютерную мышь. Об этом сообщает немецкое издание WindowsUnited, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В патенте американской корпорации устройство описывается как мышь будущего. Девайс имеет арочную форму и внешне напоминает мышь Arc, первая версия которой вышла в 2008 году. Согласно изображениям, аксессуар имеет встроенный шарнир, благодаря которому манипулятор можно складывать для более удобной переноски.

Журналисты сравнили мышь со складными смартфонами, которые сейчас набирают популярность. В документации устройства не указано, получит ли оно колесо прокрутки. Журналисты полагают, что Microsoft может отказаться от этого классического элемента компьютерных мышей. Патент был подан в марте 2021 года и опубликован 4 ноября. Из этого авторы сделали вывод, что девайс находится в разработке и аксессуар может быть выпущен в ближайшее время.