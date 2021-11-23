Автомобили Tesla по всему миру оказались заблокированными

Владельцы электрокаров Tesla не смогли попасть в свои автомобили из-за сбоя. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей автомобилей Tesla, которые не смогли разблокировать свои машины из-за неизвестной ошибки. Пользователи пытались открыть авто с помощью функции цифрового ключа через приложение на смартфоне. В итоге оказалось, что ошибка произошла на стороне Tesla.

20 ноября руководитель Tesla Илон Маск отреагировал в своем Twitter на жалобу одного из автовладельцев. "Похоже, мы случайно повысили уровень детализации сетевого трафика", - отметил Маск и принес извинения перед потребителями, пообещав, что инженеры работают над устранением неполадок. Как отметили авторы издания, проблемы с доступом к автомобилям Tesla наблюдались по всему миру.

Журналисты отметили, что в случае отсутствия возможности разблокировки электрокара через приложение машину можно открыть ключом-брелоком. В этой связи специалисты рекомендовали автовладельцам держать при себе физический ключ от автомобиля.

В конце ноября владельцы автомобилей Tesla пожаловались на участившиеся случаи ложного торможения во время езды на автопилоте. Во многих случаях подобное поведение авто может быть опасным, так как находящаяся сзади машина может не успеть избежать столкновения.