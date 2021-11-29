BMW впервые показала на видео суперкроссовер XM

Компания BMW впервые показала на видео концептуальный суперкроссовер XM и поделилась очередной фотографией новинки, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Гибридный вседорожник отличится почти вертикальным носом, хитрой формовкой капота, миниатюрными составными светодиодными фарами и фонарями-лентами, гигантскими семиспицевыми колёсами со светящимися колпачками, впечатляющей радиаторной решёткой, а также восходящей линией остекления. Подробностей о технической начинке не добавилось.

BMW называет XM Concept самой громкой премьерой за полувековую историю подразделения M и не скрывает, что новинка отличится рекордной мощностью. По предварительным данным, заряжаемая гибридная силовая установка на основе "битурбовосьмёрки" 4.4 разовьёт около 750 лошадиных сил.

Впрочем, никаких подтверждённых подробностей о технике нет - вероятно, все параметры будут раскрыты 29 ноября в рамках ярмарки современного искусства Art Basel в Майами-Бич. По московскому времени презентация начнётся в три часа ночи 30 ноября. Серийная версия BMW XM будет раскрыта в течение 2022 года, а к концу будущего года кроссовер начнут собирать на американском заводе BMW в Спартанберге.

Суперкроссовер BMW XM - только одна из новинок, которую приурочат к 50-летнему юбилею подразделения BMW M. Планируются и другие премьеры - в 2022 году должны показать гоночный M4 GT4 второго поколения, новое купе M2, универсал M3 Touring; также вероятен дебют "трековой" M4 CSL.