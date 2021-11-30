Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании (R)

Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании с целью поддержки подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда. Меморандум подразумевает сотрудничество в изучении кадровых потребностей, организации обучения кадров по согласованным специальностям и разработке учебных программ.

"Интеграция работодателей в систему профессионального образования и обучения - одна из стратегических целей. Учреждения профессионального образования всегда заинтересованы в сотрудничестве с работодателями на различных уровнях для подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда. Совместное сотрудничество в этом направлении будет способствовать подготовке кадров на основе реального опыта работы учреждений профессионального образования", - сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Валех Мирзалиев.

"Как один из крупнейших работодателей, работающих в сфере ИКТ, мы всегда фокусируемся на изучении различных возможностей местного рынка труда и привлечении профессиональных сотрудников в нашу компанию. Мы верим, что наши отношения с Государственным агентством профессионального образования в формате государственно-частного партнерства будут способствовать привлечению наших граждан с профессиональным образованием к трудоустройству в секторе ИКТ, а также дальнейшему укреплению потенциала местного рынка труда", - отметил генеральный директор компании Azerconnect Эмиль Масимов.

Стоит отметить, что в рамках сотрудничества уже стартовали тренинги по специальностям "Фронт-офис/торговый представитель", "Специалист по установке IPTV" и "Оператор контакт-центра". Обучение проводится в традиционном или гибридном формате (как онлайн, так и в традиционном) специалистами, работающими в этой области. Наряду с теоретическими знаниями особое внимание уделяется предоставлению практических навыков.

Учитывая меняющиеся потребности рынка труда в течение года, запланирован ряд новых тренингов. В то же время в долгосрочной перспективе профессиональные учебные заведения планируют продолжительно проводить подобные тренинги.