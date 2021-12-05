Хакер рассказал, как злоумышленники получают доступ к камерам

Хакер, эксперт по инфобезопасности Олег Купреев рассказал, что практически любую камеру можно взломать, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Да практически к любой камере можно получить доступ, вопрос - инсценированный или нет, это уже другое дело. Но изначально камера же выпускается для чего, чтобы человек мог наблюдать и потом как-то с этими записями уже работать. Соответственно во времена интернета доступ к этим камерам уже предоставляется, как правило, в том числе через интернет, а не только в рамках конкретного подключения уже по кабелю", - отметил он.

Также он назвал одну из самых распространенных ошибок - это оставить логин и пароль по умолчанию. В этом случае злоумышленнику легче взломать камеру и получить к ней доступ.

Главный специалист аудита отдела информационной безопасности T.Hunter Владимир Макаров отметил, что камеры формата "Умный город", использующиеся для системы распознавания лиц, хорошо защищены, так как у них нет прямого доступа в интернет и они замкнуты на ведомственной сети системы.

"К сожалению, мы по большей части имеем не недостаток технологии защиты, а именно человеческий фактор. Имеют место разовые случаи, когда сотрудники полиции продают доступ к камерам. Чаще всего это расследуется, и эти люди наказываются по всей строгости закона. Эта система защищена от попытки атаки на камеры", - подчеркнул Макаров.

По его словам, необходимо прийти к тому, чтобы в местах, где проходит частная жизнь людей, камер вообще не было. Например, в раздевалках фитнес-клуба. В холле их можно установить, но они должны быть видимыми, также необходимо разместить предупредительную надпись, чтобы человек знал, что его снимают.