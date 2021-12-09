Видео на YouTube назвали угрозой для человечества

Профессор Университета штата Пенсильвания и член Национальной академии наук США Майкл Манн призвал платформу YouTube удалять видео, отрицающие климатические проблемы. Об этом ведущий американский ученый-климатолог написал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хорошо, что вы удаляете видео с отрицанием COVID. Пришло время удалить видео с отрицанием глобального потепления. В долгосрочной перспективе они представляют еще большую угрозу для человечества", - заявил Манн. В августе YouTube удалил более миллиона видео с дезинформацией о пандемии.

В переписке с журналистом Forbes Манн назвал дезинформацию в вопросах климата столь же безудержной и смертоносной, как и дезинформация о пандемии коронавируса. По мнению ученого, отрицание климатических проблем пропагандируется за счет компаний, зарабатывающих на ископаемом топливе. Манн напомнил, что YouTube должен принять меры с учетом того ущерба, который наносит человечеству изменение климата.

Представитель YouTube Елена Эрнандес заявила, что системы платформы не рекомендуют и не размещают на видном месте контент с дезинформацией. Также на таких видео, согласно правилам сервиса, нельзя зарабатывать. Тем не менее источник Forbes рассказал, что после просмотра одного видео с отрицанием глобального потепления платформа предоставила ему подборку других видеороликов с ложной информацией.

Опубликованное в прошлом месяце исследование показало, что посты в Facebook с дезинформацией по климату получают 1,36 миллиона просмотров в день, а активность вокруг такого контента выросла на 76,7 процента за год. Отчет Science Policy за 2020 год демонстрирует, что количество дезинформации в области глобального потепления растет и в Twitter.