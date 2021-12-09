Запуск корабля «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии

Ракета "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-20" стартовала 8 декабря в 11:38:15 по бакинскому времени с площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур. На борту корабля находится экипаж в составе российского космонавта Александра Мисуркина, японского миллиардера Юсаку Маэдзавы и его помощника по бизнесу Ёдзо Хирано, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Корабль успешно выведен на орбиту, сближение с МКС произойдёт по четырёхвитковой схеме и займет примерно 6 часов 3 минуты. Стыковка "Союз МС-20" к малому исследовательскому модулю "Поиск" запланирована в 16:41 по московскому времени.

На борту "Союз МС-20" находятся новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа. В общей сложности на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов. Ожидается, что продолжительность полёта экипажа корабля составит 12 суток.