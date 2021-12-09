В Instagram вернут старую ленту

Глава Instagram Адам Моссери собирается вернуть хронологическую ленту в первом квартале 2022 года, сообщает портал TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом он рассказал во время слушания под присягой в сенате США по вопросу негативного влияния соцсети на подростков.

По его словам, это необходимо для того, чтобы снизить "манипулирование алгоритмов". Будет ли новая лента включена по умолчанию, глава соцсети не сообщил.

Моссери также отметил, что Instagram давно экспериментирует с различными способами предоставления пользователям большего контроля над своей лентой.

Так, в 2020 году был запущена функция "Избранное", которая позволяла пользователю отметить любимые аккаунты, чтобы их посты были в ленте выше остальных.

Администрация Instagram заменила хронологическую ленту постов алгоритмической в 2016 году, однако такой подбор публикаций был негативно воспринят пользователями.