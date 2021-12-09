В iPhone появилась защита от некачественного ремонта

Apple добавила в свои смартфоны функцию определения неоригинальных деталей. Об этом сообщает издание Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новая опция появилась в бета-версии iOS 15.2. В случае, если в iPhone будет установлен неоригинальный дисплей, аккумулятор или камера, то в настройках появится уведомление. В разделе, посвященном истории ремонта устройства, можно будет проверить оригинальность комплектующих. По словам журналистов, это позволит защитить покупателей от приобретения некачественных подержанных iPhone и пользователей, которые отдают свои устройства на ремонт в неавторизованные сервисные мастерские.

Как уточнили в Apple, функция работает на всех смартфонах последних поколений. На iPhone XR, XS, XS Max и SE второго поколения iOS может проверить оригинальность батареи. На девайсах серии iPhone 11 и более новых устройствах ОС также покажет информацию о дисплее. Пользователи телефонов семейств iPhone 12 и iPhone 13 получат возможность узнать и о статусе камеры.

При этом новая функция никак не повлияет на эксплуатацию девайса. Авторы отметили, что Apple не будет блокировать работу неоригинальных компонентов. Также статус "Неизвестная деталь" появится в случае, если мастер установит оригинальный дисплей или аккумулятор неправильно.