Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S22

Samsung не собирается увеличивать цены на новые смартфоны флагманской серии Galaxy S. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников, корейская компания сохранит цены на смартфоны серии Galaxy S22, выход которых состоится в начале 2022 года, на уровне старых. Так, базовый девайс линейки будет оценен в 800 долларов - столько же стоил Galaxy S21. Также инсайдеры раскрыли информацию о том, что доступный Galaxy S21 FE будет оценен в 700 долларов. Аналогичную стоимость имел его предшественник Galaxy S20 FE.

Авторы не смогли выяснить, во сколько Samsung оценит другие аппараты серии - Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Так, на международном рынке предшественники данных аппаратов - Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra - были доступны минимум за 999 и 1199 долларов.

Журналисты полагают, что благодаря такой ценовой политике Samsung намерена удержать лидирующие позиции на рынке смартфонов и успешно распродать новые девайсы.