В работе Spotify произошел сбой

Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в четверг в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, 51% сообщивших о неполадках пользователей отмечают сбои в работе приложения, 33% пожаловались на проблемы с передачей потокового аудио, еще 16% испытывают трудности с просмотром сайта.