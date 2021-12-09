https://news.day.az/hitech/1413835.html В работе Spotify произошел сбой
В работе Spotify произошел сбой
Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в четверг в США.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно его данным, 51% сообщивших о неполадках пользователей отмечают сбои в работе приложения, 33% пожаловались на проблемы с передачей потокового аудио, еще 16% испытывают трудности с просмотром сайта.
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