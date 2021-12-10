Facebook открыл метавселенную Horizon Worlds

Метавселенная от соцсети Facebook теперь открыта для всех совершеннолетних жителей США. Сервис Horizon Worlds представляет собой виртуальное пространство, где люди взаимодействуют, управляя трехмерными аватарами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

CNBC напоминает, что с прошлого года метавселенная Horizon Worlds была доступна в бета-версии отдельным владельцам шлемов виртуальной реальности Oculus VR. Теперь же попасть в цифровой мир можно без всякого приглашения.

Для Facebook открытие свободного доступа в Horizon World - важнейший шаг. В октябре корпорацию, владеющую соцсетью, даже переименовали из Facebook в Meta: это должно отражать новое направление развития, имеющее целью построение виртуального мира. Для него у писателя-фантаста Нила Стивенсона, впервые описавшего подобное изобретение в своей книге "Лавина", позаимствовали термин "метавселенная".

Horizon Worlds была анонсирована в сентябре 2019-го. В этой "вселенной-песочнице" можно сконструировать себе аватара, создавать собственные пространства и игры, общаться с друзьями или просто исследовать придуманные другими пользователями ландшафты. Чтобы поддерживать порядок и помогать новичкам, в виртуальный мир запустили сотрудников Facebook, выполняющих роль гидов и защитников от нарушителей спокойствия.