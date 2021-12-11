Apple может стать первой в мире компанией за $3 трлн
Apple в ближайшее время может стать первой в мире компанией, рыночная стоимость которой составит $3 трлн. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в случае достижения этой отметки, компания может стать по капитализации больше, чем весь фондовый рынок Германии или экономика Великобритании.
"Это феноменальное достижение, которое подчеркивает невероятное доминирование технологических компаний США" , - отметил старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.
В 2021 году акции Apple выросли почти на треть. Хотя в 2020 году рост составлял около 80%. Ценные бумаги конкурентов Apple, таких как Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla, в этом году выросли от 10% до 70%.
Чтобы стать первой в мире компанией с самой большой капитализацией техногиганту необходимо подняться в цене еще на 6%.
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