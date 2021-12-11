General Motors инвестирует $3 млрд в производство электромобилей в Мичигане

Американская автомобильная корпорация General Motors планирует инвестировать более $3 млрд в производство автомобилей с электрическим двигателем в штате Мичиган. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ее источников, автопроизводитель завершает разработку планов по как минимум двум проектам по производству электротранспорта. Один из них предполагает преобразование сборочного завода в пригороде Детройта в центр по созданию электрических пикапов. Как отмечается, такая реконструкция обойдется компании не менее чем в $2 млрд.

Кроме того, General Motors намерена построить завод по изготовлению деталей аккумуляторов рядом со своим предприятием в Лансинге. По словам источников газеты, этот проект реализуется совместно с компанией LG Energy Solution.

В настоящее время представители корпорации согласовывают с местными властями необходимые административные нюансы, в том числе налоговые вопросы. При этом источники The Wall Street Journal подчеркивают, что означенные планы все еще могут претерпеть изменения или отмениться.