На Apple подали в суд

Против компании Apple подали групповой иск из-за дефектной батареи смарт-часов Apple Watch, которая может травмировать пользователя. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщает Appleinsider.

Истцы заявили, что у всех поколений "умных" часов от Apple, кроме Apple Watch Series 7, вздувается батареи, из-за чего повреждается экран или даже получают повреждения пользователи.

Еще в иске упоминается, что поломка Apple Watch происходит не из-за неправильной эксплуатации, а из-за решений Apple. Компанию винят в том, что она не соблюдала все меры безопасности, а также не оставила достаточно свободного пространства внутри "умных" часов.

Из-за этого происходит вздутие батареи, после чего экран Apple Watch вылезает из своего посадочного места и трескается.

Истцы требуют от Аpple возмещения убытков и ущерба, а также публичного раскрытия дефекта Apple Watch.