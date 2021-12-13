Пикап Tesla получил гигантский «дворник»: предсерийный Cybertruck заметили на испытаниях

С момента премьеры Tesla Cybertruck прошло уже два года, а серийного производства ждать ещё как минимум год. Но работа над электрическим пикапом не стоит на месте: об этом свидетельствует "шпионская" видеозапись с дрона, на которой запечатлены ходовые испытания новой модели на заводском полигоне во Фримонте. Появившийся ролик дал первое представление о грядущей новинке.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, судя по видеоролику, у серийного Tesla Cybertruck будет немного переработана передняя часть кузова, где над бампером появятся фары и воздухозаборник. Чуть поменяются пороги, а вот грузовой отсек - как минимум у этого тестового прототипа - полностью повторяет дизайн концепт-кара. Менее футуристичным облик экстравагантного электромобиля окажется из-за обычных зеркал заднего вида (камеры в США использовать запрещено) и огромного стеклоочистителя.

Гигантское ветровое стекло потребовало столь же массивного "дворника", который расположен у прототипа вдоль левой стойки лобового стекла. Мало того, что этот элемент выглядит крайне неэстетично, так он ещё и постоянно находится в поле зрения водителя. Проблему со стеклоочистителем признал и глава Tesla Илон Маск, который вынужден был прокомментировать этот видеоролик после его появления в сети.

"Больше всего меня беспокоит стеклоочиститель. Здесь нет простого решения. Выдвижной "дворник", который убирается в крышку переднего багажника, был бы идеальным, но сложным", - написал предприниматель в Twitter. Также он отметил, что зеркала могут быть заменены опциональными видеокамерами - американское законодательство обязывает производителей поставлять автомобили с зеркалами, но владельцам разрешается самостоятельно модифицировать машины.