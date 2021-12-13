Стали известны сроки начала производства электрического пикапа Chevrolet

Концерн General Motors планирует запустить производство электрического пикапа Chevrolet Silverado EV лишь в начале 2023 года, хотя мировая премьера нового электромобиля состоится менее чем через месяц - 5 января 2022 года, на очередной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show в американском Лас-Вегасе. Пикап на электрической платформе Ultium представит лично председатель правления и генеральный директор GM Мэри Барра, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Как сообщает издание Automotive News, в ходе конференции Deutsche Bank AutoTech вице-президент концерна General Motors Даг Паркс рассказал о том, что с момента официальной премьеры долгожданного Chevrolet Silverado EV до запуска серийного производства пройдёт не менее года. Известно, что Silverado EV разделит архитектуру Ultium с электропикапом GMC Hummer EV, который уже начали собирать на конвейере предприятия Factory Zero. Электрическому Сильверадо обещают 24-дюймовые колёса, полноуправляемое шасси, запас хода на одной зарядке более 644 километров и огромное количество опций - например, панорамная крыша, которая прежде не предлагалась для полноразмерных пикапов.

Одной из главных особенностей пикапа станет так называемый "режим краба", уже показанный ранее на видеоролике. Полноуправляемое шасси позволяет пикапу двигаться буквально боком - задние колёса поворачиваются на большой угол, заметно сокращая диаметр разворота. По словам президента GM Марка Ройса, "Chevrolet возьмет все то, что покупатели так любят в Silverado, а также многое другое, и сделает из этого электрический пикап, который понравится как частным, так и коммерческим клиентам". Кроме того, пикап может "изменить мир и отношение людей к электромобилям".