Peugeot установил в фургон настоящую кухню

Французский автопроизводитель Peugeot и американский производитель бытовой техники Whirlpool представили необычный совместный проект - фургон Peugeot Expert со встроенной кухней, разработанный в рамках проекта Whirlpool Experience Tour, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Фургон с кухней уже посетил 20 французских городов и принял участие в 72 тренингах для более чем 500 продавцов техники Whirlpool. Продолжение программы намечено на апрель 2022 года - к этому времени планируется построить ещё несколько экземпляров для Италии, Польши и Великобритании.

В альянсе Stellantis отмечают, что у Peugeot и Whirlpool одна и та же ДНК, поскольку у них одинаковое позиционирование в своих отраслях. Ключевые тезисы и принципы обеих компаний - производительность и эффективность, а также социальная и экологическая ответственность. К примеру, Peugeot в духе времени взяла курс на полную электрификацию, а Whirlpool обещает приготовление пищи на пару без жира. В качестве демонстрационной платформы для последних продуктов Whirlpool взяли фургон Peugeot Expert с удлинённой колесной базой. Боковые части его кузова полностью открываются, образуя две большие рабочие зоны.

В задней части фургона Peugeot установлена мультимедийная система со звуковой панелью и большим экраном для демонстрации характеристик духовых шкафов. Мобильная кухня оборудована новыми моделями пароконвектоматов W6 и W7 от компании Whirlpool, а на крыше фургона установлена солнечная панель, которая днём накапливает электроэнергию для работы встроенного холодильника. Нашлось в автомобиле место и для компактного генератора, поддерживающего работу всех остальных приборов.