Развеян миф о ночной зарядке смартфона

Ночная зарядка смартфона не вредит батарее устройства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Современные смартфоны оборудованы микросхемами контроллера заряда, которые регулируют подачу тока", - развеяла миф о зарядке девайсов маркетинг менеджер компании Itel Светлана Муреева. По словам специалиста, в этой связи износ батареи гаджета исключен. Также некоторые устройства поддерживают технологию, благодаря которой аппарат заряжается до 80 процентов и добирает оставшиеся 20 процентов непосредственно перед началом использования гаджета.

Однако Муреева подчеркнула, что ночная зарядка теоретически может быть опасной. "Возможно короткое замыкание, особенно, если используется некачественное зарядное устройство", - отметила эксперт. По ее словам, поэтому лучше пользоваться оригинальными зарядными аксессуарами или не оставлять телефон заряжаться на ночь. "У зарядных устройств потребляемая мощность в режиме ожидания минимальная, но она есть", - подытожила Муреева.

В начале декабря эксперт Роман Кусакин заявил, что поддельные зарядные устройства могут уменьшить срок службы работы аккумулятора смартфона. "У неоригинального зарядного устройства заявленные характеристики могут отличаться от реальных", - подчеркнул специалист.