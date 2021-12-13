Японцы выбрали «Автомобиль года 2020-2021»

Subaru Levorg второго поколения набрал 437 баллов от членов жюри. Второе место с результатом 320 баллов у компактвэна Honda Fit. Всего на 20 баллов меньше, чем у "Хонды" и итоговое третье место у хэтчбека Toyota Yaris/GR Yaris, передает Day.Az со ссылкой на autonews.autoua.net.

В состав жюри японского "Автомобиля года" входят 60 наиболее опытных автожурналистов страны. Они выделили универсал среди других претендентов за превосходное и стабильное рулевое управление, комфорт езды и турбированный бензиновый оппозитник Subaru CB18 (1,8 л, 177 л.с.). Указанный силовой агрегат назван вершиной двигателестроения Subaru, для которого характерна тихая работа, минимальные вибрации и характеристики, благодаря которым у Levorg отменная динамика.

Похвалы также удостоилась фирменная система помощи водителю Subaru EyeSight X. Автономная система управления может действовать на скоростях до 50 км/ч. EyeSight X помимо прочего контролирует замедление перед поворотами и пунктами взимания платы за дороги, а также активно помогает при смене полосы движения.