https://news.day.az/hitech/1415228.html В работе Whatsapp произошел сбой
В работе Whatsapp произошел сбой
Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе веб-версии мессенджера.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, согласно данным сервиса Downdetector, чаще всего у пользователей возникают проблемы с версией WhatsApp на веб-сайте (44% жалоб).
О сбое в работе мобильного приложения заявили 36%, еще 20% испытывают трудности при отправке сообщений.
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