В работе Whatsapp произошел сбой

Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе веб-версии мессенджера.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, согласно данным сервиса Downdetector, чаще всего у пользователей возникают проблемы с версией WhatsApp на веб-сайте (44% жалоб).

О сбое в работе мобильного приложения заявили 36%, еще 20% испытывают трудности при отправке сообщений.