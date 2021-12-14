https://news.day.az/hitech/1415454.html Sony представила сменные цветные панели для PlayStation 5 - ВИДЕО
Sony представила сменные цветные панели для PlayStation 5 - ВИДЕО
Компания Sony представила сменные цветные панели для PlayStation 5, передает Day.Az со ссылкой на yanva.ru. Помимо них представлены и новые цвета DualSense.
Как сказано в блоге PlayStation, заменить панели легко - нужно просто снять белые панели и установить новые.
Всего будет доступно пять новых цветов: голубой, фиолетовый, чёрный, алый и розовый. В таких же цветах появятся и DualSense.
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