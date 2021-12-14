Выявлена волна массовых кибератак на смартфоны

Смартфоны на iOS и Android одинаков активно подвергаются кибератакам в 2021 году. Как сообщается в отчете компании Orange Cyberdefense (входит во французскую телекоммуникационную группу Orange), эксперты выявили волну массовых попыток взлома гаджетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ассортимент хакеров вернулись программы-вымогатели. Отмечается, что более чем в трети (38%) всех подтвержденных атак использовалось вредоносное ПО. Активность таких зловредов увеличивалась в праздничные периоды и в середине лета.

Согласно документу, мобильные операционные системы, такие как iOS и Android, становятся все более популярной целью для эксплойтов, программ, использующих уязвимости в ОС. Злоумышленники могут применять такие программы в том числе для кражи данных или наблюдения за пользователями.

По мнению специалистов, частично такая активность может быть связана с деятельностью силовиков и спецслужб из разных стран мира. Эксперты уточнили, что сотрудники ведомств могут привлекать коммерческие компании для получения доступа к гаджетам при расследовании уголовных дел.

В Orange Cyberdefense прогнозируют, что количество атак на мобильные устройства будет расти. В первую очередь злоумышленники будут пытаться заполучить денежные средства через приложения интернет-банков.