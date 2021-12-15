Создана одежда, реагирующая на уровень стресса человека

Польский модельер Ига Венглинска создала уникальные топы, реагирующие на стресс человека. Одежда меняют цвет и мигают лампочками. Об этом пишет Dezeen, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В одежду встроены специальные датчики, которые реагируют на частоту сердечных сокращений, температуру и кожно-гальваническую реакцию.

Дизайнер утверждает, что ношение своего рода поведенческая терапия биологической обратной связи, которая показывает, какие физиологические процессы происходят в его организме человека.

В основу докторской диссертации Венглиньской в Академии изящных искусств в Кракове легла коллекция Emotional Clothing. Она призвана расширить восприятие одежды.

"Коллекция разработана, чтобы стимулировать наше чувство участия и побудить сосредоточиться на своём теле, например, успокоить дыхание, чтобы снизить уровень стресса", - сказала Венглинска с надеждой на то, что топы помогут людям справиться тревогой и стрессом.