Microsoft поднимет цены на свои продукты

Компания Microsoft намерена повысить цены на облачное ПО. Об этом сообщают "Ведомости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О будущем удорожании сервисов изданию сообщили партнеры компании. Также тот факт, что на продукты Microsoft поднимут цены, подтвердила директор департамента по связям с общественностью корпорации в России Анна Лобанова. Изменение произойдет на фоне глобального роста цен, который отмечается во всем мире.

Представитель Microsoft рассказала, что с 1 января 2022 года тарифы на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL увеличатся на 10 процентов. Лобанова уточнила, что стоимость комплектов лицензий CIS Standard вырастет на пять процентов, CIS Datacenter - на семь процентов.

В компании объяснили, что рост цен на лицензии связан с выпуском новых продуктов. Так, в сентябре Mcirosoft объявила о выходе Windows Server 2022.