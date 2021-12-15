Миллионы пользователей смартфонов предупредили о критической уязвимости

Миллионам пользователей смартфонов и других устройств по всему миру угрожает новая критическая уязвимость. Как предупреждает издание TJournal, речь идет о проблеме в библиотеке регистрации данных log4j для языка программирования Java, который использовался при создании многих приложений и программ как для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Впервые угроза была обнаружена службой облачной безопасности компании Alibaba. Ей присвоили максимальный уровень угрозы - 10 баллов.

Уязвимость, получившая название Log4Shell, потенциально позволяет хакерам получать контроль как над планшетами, смартфонами и компьютерами пользователей, так и над серверами и веб-приложениями. При этом для проведения атаки не требуются специфические познания в коде: достаточно лишь обладать общим представлением о самом языке и его использовании в тех или иных приложениях.

С помощью уязвимости даже начинающие хакеры смогут атаковать серверы крупных компаний и перехватывать контроль над ними. В числе потенциальных жертв атак могут быть даже защищенные облачные сервисы крупных компаний. Среди них - Apple, Google, Microsoft, Tesla, Cisco, Cloudflare, VMware, Amazon, Twitter, Steam, Tencent, Baidu и другие. Такой высокий уровень угрозы связан с тем, что библиотека регистрации данных log4j, в которой и была обнаружена уязвимость, используется в различном корпоративном программном обеспечении и даже в госучреждениях.

Уязвимость исправили в версии Java от 11 декабря, спустя несколько дней после того, как она была обнаружена. Это значит, что хакеры по всему миру могли успеть воспользоваться Log4Shell. С помощью уязвимости они получают возможность устанавливать вредоносное ПО на устройства жертв, в том числе для майнинга криптовалют и осуществления DDoS-атак.

Представители корпоративного сегмента пытаются исправлять ситуацию с потенциально случившимися заражениями в том числе самописными патчами. К примеру, в канадской провинции Квебек закрыты около четырех тысяч государственных сайтов, а в Германии объявили максимально высокий уровень угрозы.