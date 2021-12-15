В популярном мессенджере появится новая удобная функция

WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику.

Об этом говорится на официальной странице мессенджера в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете "Отправить"", - говорится в посте.