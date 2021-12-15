https://news.day.az/hitech/1415731.html В популярном мессенджере появится новая удобная функция
В популярном мессенджере появится новая удобная функция
WhatsApp ввел функцию предварительного прослушивания голосовых сообщений перед отправкой собеседнику.
Об этом говорится на официальной странице мессенджера в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Это не ошибки, это репетиции. Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете "Отправить"", - говорится в посте.
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