https://news.day.az/hitech/1415755.html В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой
Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются в среду. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Большинство жалоб поступает из США и Канады.
В 59% случаев сообщившие о сбоях пользователи YouTube испытывают проблемы с видео, еще 33% сообщили о проблемах с сайтом, еще у 7% возникли сложности с приложением.
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