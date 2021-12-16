Создан телевизор на батарейках
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LG анонсировала компактный телевизор, работающий независимо от электросети. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Модель StanbyME имеет 27-дюймовую IPS-диагональ, экран располагается на подставке. Высота и степень наклона подставки регулируются, также при желании устройство можно передвигать по помещению с помощью колес. Вдобавок есть возможность отсоединить дисплей и разместить его на руках. Аппарат работает без подключения к сети, автономность девайса обеспечивает батарея.

На одном заряде созданный корейской корпорацией телевизор может проработать около трех часов. В устройство включена функция Smart TV, благодаря которой StanbyME может транслировать контент из Netflix, Amazon Prime Video и YouTube. На задней панели девайса расположено как минимум по одному порту USB и HDMI. Телевизор имеет тканевую отделку, встроенный чип NFC для передачи данных с телефона.

Также LG анонсировала 65-дюймовый OLED-телевизор Objet, который не предназначен для расположения на подставке. Вместо этого представители компании рекомендуют его прислонять к стене как картину. Стоимость девайсов не раскрывается, LG намерена назвать цены на StanbyME и Objet на январской выставке CES 2022.