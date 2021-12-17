Раскрыто будущее складных смартфонов

В 2022 году стоимость смартфонов с гибким экраном снизится. Об этом в своем блоге на Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китайский специалист заметил, что цены на складные смартфоны по-прежнему могут достигать 10 тысяч юаней. Высокая цена на девайсы объясняется их новаторским статусом и сложностью при производстве. Также на стоимость складных аппартов влияет глобальный дефицит полупроводников.

В своем отчете специалист раскрыл информацию о будущем рынка данного сегмента устройств. По его мнению, производители снизят цены на гаджеты до уровня обычных смартфонов. Девайсы подешевеют, но их цена все равно останется на уровне флагманских телефонов.

Digital Chat Station считает, что будущий складной смартфон Galaxy Z Fold4 сравнится по стоимости с флагманом Galaxy S22. Снижение цен также связывают с тем, что в 2022 году на рынок выйдет большое количество новых производителей - например, Vivo, Honor и Google. В этом случае доля складных девайсов на рынке смартфонов резко увеличится.