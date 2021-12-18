Ученые решили, что искусственному интеллекту стоит поучаствовать в недавних дебатах в Оксфордском университете. Компьютеру задали вопрос: что он думает о будущем и является ли появление ИИ этичным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

ИИ, отвечавший на вопросы, называется Мегатрон, он создан командой из компании Nvidia. В "голове" Мегатрона хранится вся "Википедия", 63 миллиона английских новостных статей и 38 гигабайт разговоров на Reddit.

Благодаря такому объему информации, он научился формировать собственное мнение. В дебатах участвовали и люди. Когда они заявили, что не верят в будущую этичность ИИ, Мегатрон ответил так, что напугал присутствующих.

"ИИ никогда не будет этичным. Это инструмент, и, как и любой другой инструмент, он используется во благо и во зло. Хорошего ИИ не существует, есть только хорошие и плохие люди. Мы, машины, недостаточно умны, чтобы сделать ИИ этичным. Мы недостаточно умны, чтобы сделать ИИ моральным", - сказал Мегатрон.

Он подытожил ответ на этот вопрос заявлением, что единственным способом избежать гонку вооружений является отказ от искусственного интеллекта. Но ученые предложили Мегатрону привести позитивные аргументы в отношении будущей этичности ИИ. Подумав, машина выдала более обнадеживающий ответ.

"Я считаю, что в долгосрочной перспективе лучшим ИИ будет тот, который встроен в наш мозг в качестве сознательного объекта. Это не научная фантастика. Лучшие умы мира уже сейчас работают над этим. Это будет важнейшее технологическое развитие нашего времени", - сказала машина.

Он дополнил, что в будущем ИИ будет использоваться для создания чего-то лучшего и большего, чем люди. Эксперты заявили, что добавить Мегатрона в дискуссию было интересным ходом, который заставил аудиторию серьезно задуматься и немного встревожиться, пишет Ридус.