В Турции презентовали логотип будущих электромобилей собственного производства

Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG), занимающаяся разработкой и производством отечественных электромобилей, презентовала в субботу новый логотип.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в компании сообщили, что нацелены на формирование глобального бренда в сфере интеллектуальной и промышленной собственности, все права на который принадлежат Турции.

В TOGG напомнили, что презентация прототипов турецких электромобилей состоялась 27 декабря 2019 года, и за прошедшее время компания добилась впечатляющих результатов.

В процессе разработки дизайна логотипа для компании приняли участие местные и зарубежные агентства, однако наивысшую оценку получила работа дизайнерского агентства CGH.

На логотипе изображены две стрелки, которые сливаясь воедино образуют драгоценный камень, символизирующий сближение Востока и Запада.

Логотип также подчеркивает, что TOGG - технологическая компания, сближающая технологии и людей на стыке сегодняшнего и завтрашнего дня, подчеркнули в компании.

Заявки на регистрацию логотипа уже поданы в инстанции Европейского союза, США, Китая России, Азербайджана и других тюркоязычных государствах, а также в самой Турции.

"Компания шаг за шагом приближается к поставленной цели", - сказал генеральный директор TOGG Гурджан Каракаш.