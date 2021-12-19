В Турции презентовали логотип будущих электромобилей собственного производства
Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG), занимающаяся разработкой и производством отечественных электромобилей, презентовала в субботу новый логотип.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в компании сообщили, что нацелены на формирование глобального бренда в сфере интеллектуальной и промышленной собственности, все права на который принадлежат Турции.
В TOGG напомнили, что презентация прототипов турецких электромобилей состоялась 27 декабря 2019 года, и за прошедшее время компания добилась впечатляющих результатов.
В процессе разработки дизайна логотипа для компании приняли участие местные и зарубежные агентства, однако наивысшую оценку получила работа дизайнерского агентства CGH.
На логотипе изображены две стрелки, которые сливаясь воедино образуют драгоценный камень, символизирующий сближение Востока и Запада.
Логотип также подчеркивает, что TOGG - технологическая компания, сближающая технологии и людей на стыке сегодняшнего и завтрашнего дня, подчеркнули в компании.
Заявки на регистрацию логотипа уже поданы в инстанции Европейского союза, США, Китая России, Азербайджана и других тюркоязычных государствах, а также в самой Турции.
"Компания шаг за шагом приближается к поставленной цели", - сказал генеральный директор TOGG Гурджан Каракаш.
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