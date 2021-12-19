Samsung изобрела новый складной смартфон - ФОТО
Samsung изобрела телефон, который имеет складной и выдвижной экран. Об этом сообщает издание 91Mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Соответствующий патент обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно документации, аппарат имеет конструкцию, которая позволяет выдвигать дисплей. Также гибкий экран можно складывать при необходимости. В сложенном состоянии устройство имеет компактные габариты, но в разложенном девайс можно использовать как планшет.
Журналисты отметили, что инженеры корейской корпорации, вероятно, создали первый подобный гибридный девайс. "Особая конструкция позволит использовать большой экран для просмотра видео и запуска игр", - подчеркнули авторы. За выдвижение дисплея отвечает специальный механизм, который выталкивает и разворачивает переднюю панель.
Дополнительная информация о будущем смартфоне не раскрывается. По словам авторов, патент появился в базе WIPO в июне, однако организация опубликовала его только в конце года. Журналисты сделали вывод, что особая конструкция девайса все еще находится в стадии получения на нее патента.
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