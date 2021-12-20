https://news.day.az/hitech/1417991.html Toyota в январе приостановит работу семи производственных линий в Японии
Toyota в январе приостановит работу семи производственных линий в Японии
Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor из-за нехватки деталей будет вынужден в январе приостановить работу семи производственных линий на пяти расположенных в Японии заводах.
Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сведений о том, сколько дней продлится приостановка, не приводится. Между тем сложившаяся ситуация приведет к сокращению расчетного объема выпуска автомобилей Toyota на порядка 20 тыс. единиц, подчеркивает Nikkei.
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