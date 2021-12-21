Meta подала в суд на мошенников из-за фишинговых рассылок с ложными ссылками на ее сервисы

Американская компания Meta подала иск в федеральный окружной суд штата Калифорния против злоумышленников, получавших доступ к учетным записям пользователей социальных сетей Facebook и Instagram, приложений WhatsApp и Messenger с помощью фишинговых рассылок. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным компании, мошенники под предлогом необходимости авторизоваться в социальных сетях и мессенджерах прикрепляли к ссылкам поддельные страницы для входа, таким образом получая логин и пароль пользователя. "Эта схема фишинга включала в себя создание более 39 тыс. веб-сайтов, имитирующих страницы входа Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp, - говорится в заявлении. - В рамках этих атак ответчики использовали сервис перенаправления интернет-трафика на фишинговые веб-сайты таким образом, чтобы скрыть инфраструктуру атак".

Как уточнили в компании, такая схема действия позволила злоумышленникам скрыть истинные адреса фишинговых сайтов и информацию об их провайдерах. "Meta блокирует и делится ссылками на фишинговые сайты, чтобы другие платформы также могли их блокировать", - указано в тексте.

Facebook 28 октября 2021 года изменила название на Meta. Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram, приложениями WhatsApp и Messenger.