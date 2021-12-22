В Германии призвали ЕС выработать общий подход к Telegram

Страны Евросоюза должны выработать общий подход в рамках борьбы с правонарушениями, связанными с публикациями противоправного контента в мессенджере Telegram. С таким призывом выступил глава Минюста ФРГ Марко Бушманн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Совместные действия произведут на операторов Telegram большее впечатление, чем если каждая страна будет пытаться действовать в одиночку", - заявил чиновник.

По его мнению, страны ЕС могут общаться через представителя Telegram в регионе, которого компания назначит, чтобы не лишаться платежеспособного европейского рынка.

В этом Бушманн видит возможность компромисса между директором Telegram Павлом Дуровым и правительствами европейских стран. С одной стороны, мессенджер не лишится заработка от рекламы на европейском рынке, а с другой - страны ЕС смогут получать информацию о правонарушениях через представителя компании.