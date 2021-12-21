В Финляндии взорвали манекен Илона Маска вместе с автомобилем Tesla

Владелец Tesla Model S 2013 года захотел взорвать свой автомобиль после того, как узнал цену замены аккумулятора, сообщает Insideevs.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчину начали злить ошибки, которые стали появляться на приборной панели машины. В сервисном центре ему сказали, что Tesla невозможно починить без замены аккумулятора. Так как автомобилю уже восемь лет и гарантия на него больше не распространяется, то замена обойдется в 20 тысяч евро.

После этого автовладелец принял решение взорвать машину. Для этого он припарковал авто в карьере, прихватив с собой 30 кг динамита. Внутрь электрокара мужчина посадил манекен генерального директора Tesla Илона Маска, после чего взорвал машину.