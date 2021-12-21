Государственное агентство занятости и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании (R)

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и один из крупнейших работодателей на рынке ИКТ - компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли и генеральный директор компании Azerconnect Эмиль Масимов.

Согласно меморандуму, между сторонами будет построено сотрудничество по направлениям деятельности Агентства и проектам, представляющим взаимный интерес. Наряду с этим, с компанией "Azerconnect" будет налажено сотрудничество по обеспечению профессиональной направленности и профессиональной подготовки, а также увеличению знаний и способностей безработных и ищущих работу граждан, в соответствии с требованиями рынка труда.

Документ также предусматривает подготовку предложений по развитию корпоративных социальных отношений, поддержку со стороны Azerconnect в рамках "Марафона занятости" трудоустройства участников Отечественной войны и членов семей шехидов и реализацию соответствующих мероприятий, проведение совместных инновационных проектов, мероприятий и форумов.

В меморандуме отражены реализация со стороны Агентства стимулирующих мероприятий различного характера, в том числе проведение программ и проектов, для увеличения интереса к созданию дополнительных рабочих мест и социальных предприятий для лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности при трудоустройстве, оказание дополнительной поддержки со стороны Azerconnect для развития и поддержки деятельности лиц, привлеченных к активной занятости, стажировка в компании и помощь в предоставлении соответствующих рабочих мест тем, кто занимается профессиональным обучением.