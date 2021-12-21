В TikTok появится доставка еды

Социальная сеть TikTok запустит свой сервис по доставке еды, пишет издание Metro. Воспользоваться новой функцией пока смогут пользователи приложения в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что сервис получит название TikTok Kitchen и запустится в марте 2022 года. В меню войдут блюда, ставшие популярными в соцсети. По информации СМИ, первое время клиенты смогут заказать пасту с запеченным сыром фета, кукурузные ребрышки и макаронные чипсы.

При этом TikTok не будет открывать свои кафе - присоединиться к сервису сможет практически любой ресторан. Однако покупателю нельзя прийти в заведение из списка и заказать понравившееся блюдо из нового меню - возможна только доставка.

Кроме того, благодаря новому сервису у блогеров появится возможность для дополнительного заработка. TikTok заплатит деньги пользователям, чье авторское блюдо попадет в меню TikTok Kitchen.