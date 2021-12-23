Раскрыт способ вернуться с Windows 11 на Windows 10

Для возвращения с операционной системы Windows 11 на Windows 10 нужно произвести чистую установку. Об этом сообщает журналист издания Digital Trends Ариф Бахус, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, многие пользователи спустя некоторое время решили вернуться с Windows 11 на предыдущую версию ОС. Он раскрыл простой способ откатиться на Windows 10 через настройки системы. Во-первых, нужно зайти в "Центр обновления Windows" и найти пункт "История обновлений".

Затем пользователь должен раскрыть список с обновлениями и выбрать ОС, которая была установлена на компьютере. Согласно его описанию, там будет пункт и про Windows 10. Необходимо нажать на кнопку "Вернуться на Windows 10" и подождать окончания процесса восстановления системы.

Журналист уточнил, что возможность действует в течение 10 дней после инсталляции Windows 11. Бахус предупредил, что если новая версия установлена более долгое время, то способ не сработает.

В таком случае нужно зайти на страницу загрузки Windows 10, загрузить образ на чистый накопитель, вставить его в разъем ПК и запустить чистую установку с форматированием диска. В этом случае необходимо заранее сделать бекап файлов.