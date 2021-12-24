Владельцы Apple Watch не могут зарядить гаджет после обновления

Пользователи Apple Watch сообщают о проблемах с зарядкой после обновления до watchOS 8.3, в результате чего их часы не способны правильно заряжаться, сообщает портал Apple Insider. В основном жалобы поступают от владельцев Apple Watch Series 7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Владельцы носимого гаджета Apple жалуются, что часы не заряжаются должным образом при подключении к стороннему зарядному устройству. В основном описывается проблема, при которой Apple Watch заряжаются лишь на 2%, после чего процесс восполнения аккумулятора прекращается. Некоторые пользователи отмечают, что при подключении к зарядному устройству батарея часов вовсе не разряжается. Отмечается, что временным решением проблемы может быть перезагрузка часов.

Жалобы поступают исключительно от владельцев сторонних зарядных устройств, среди которых аксессуары от Amazon, Belkin и т.д.