Найден способ продлить срок службы аккумуляторов смартфонов

Ученые из Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC США провели эксперимент, в ходе которого неактивный литий в составе аккумулятора вернул работоспособность. Это, по мнению исследователей, позволило увеличить срок службы тестовой батареи на 30%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые отмечают, что деградация литиевых аккумуляторов происходит из-за образования так называемых островков неактивного лития. Они образуются при циклическом использовании батареи. Так, ионы лития перемещаются между двумя электродами, при этом некоторые из них выходят из строя и становятся электрохимически неактивными, образуя скопления, вследствие чего происходит снижение емкости батареи.

Однако ученые предположили, что при особых условиях зарядного и разрядного тока можно сдвинуть неактивный литий в сторону одного или другого электрода и "вернуть его к жизни". Работая над достижением этой цели, ученые провели эксперимент на тестовых батареях и используя компьютерное моделирование показали, что изолированный литий действительно может быть восстановлен с помощью изменений в процессе зарядки. По словам команды, этот прорыв увеличил срок службы тестовой батареи на 30 процентов.

Исследователи отметили, что на данном этапе восстановить емкость аккумулятора в домашних условиях невозможно.

Литий-ионные аккумуляторы широко распространены в современной бытовой электронной технике, электромобилях, телефонах, ноутбуках и т.д.