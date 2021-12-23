В Японии создан телевизор, который передает вкус еды

Японский профессор разработал прототип телевизора, способного передавать вкус отображаемой еды. Для этого необходимо облизать поверхность экрана, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Профессор Университета Мэйдзи Гомей Миясита создал устройство, получившее название Taste the TV (попробуй на вкус телевизор), вмещающее в себя 10 тюбиков с ароматизаторами. Они распыляются и в сочетании создают вкус показываемой по телевизору еды. Затем "блюдо" в виде жидкости наносится на гигиеническую пленку над экраном телевизора, который необходимо лизнуть.

"Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома", - сказал автор проекта.

Профессор работает с командой, состоящей из 30 студентов, которая создала множество устройств, связанных с вкусом. На создание прототипа Taste the TV у Мияситы и его студентов ушел год. По словам профессора, если он запустит изготовление коммерческой версии устройства, то желающие смогут приобрести его за 100 тыс. йен.

Миясита планирует в будущем выпустить приложения для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также дегустационные игры и викторины.