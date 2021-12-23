Описан новый способ обучения искусственного интеллекта

Международная группа ученых описала новый способ обучения искусственного интеллекта - с помощью оксида никеля и водорода. Об этом сообщает издание The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты выяснили, что оксид никеля имеет способность имитировать самые базовые особенности животных при обучении. Данное соединение можно будет использовать с применением водорода в создании компьютеров будущего.

Участник исследования, профессор Шрирам Раманатан рассказал, что фундаментальными особенностями обучения является привыкание и сенсибилизация. Биологи показали это на экспериментах с морскими слизнями. Последние привыкали к частым касаниям и каждый раз все меньше втягивали жабры. При этом, когда слизня ударили током, он втянул жабры так сильно, как никогда этого не делал - животное продемонстрировало феномен сенсибилизации.

При чередовании подачи воздуха и газообразного водорода на оксид никеля материал начинает демонстрировать похожие способности. Например, при воздействии водорода его кристаллическая структура слегка меняется, появляется больше электронов для генерации электрического тока. При этом реакция соединения постепенно становилась менее явной - оксид никеля "привыкал". Озон оказал на соединение такой же эффект, как удар тока на слизня.

Специалисты заявили, что оксид никеля или другое подобное соединение теоретически можно будет использовать для создания блоков для самообучаемых компьютеров будущего. "Мы увидим дальнейшие прорывы, которые могут приблизить исследователей на один шаг к созданию компьютеров, имитирующих мозг животных", - заявил Раманатан.