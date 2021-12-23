В Азербайджане растет число поддельных телефонов

Пользуясь большим спросом на современные мобильные устройства, в Азербайджан стали ввозиться подделки дорогих смартфонов, которые не отличаются от оригинального устройства любой марки, сказал Trend ИТ-эксперт и техноблогер Фарид Пардашунас, передает Day.Az.

По его словам, поддельные телефоны продаются потребителям с клонированными IMEI-номерами.

"Люди, которые покупают такие телефоны, тратят немалые деньги и приносят себе неприятности. Представьте, что ваше устройство имеет наряду с десятками и даже, возможно, с сотнями другими телефонами идентичный IMEI-номер. Кроме того, если одно из этих устройств будет украдено и владелец заблокирует его, другие устройства, которые носят такой же IMEI-номер, также будут заблокированы. Кроме того, если владелец другого устройства, имеющего идентичный IMEI-код, замешан в каком-либо преступном деянии и его устройство в розыске, все другие устройства, которые имеют аналогичный IMEI-номер, будут также в розыске", - отметил эксперт.

Пардашунас сказал, что хакеры имеют доступ ко всем настройкам клонированного мобильного устройства.

"Они могут дистанционно и без ведома жертвы совершать любые операции - от банковских операций до перехвата различных персональных данных. Этот вопрос на самом деле беспокоит и производителей. Производители мобильных устройств внедряют новейшие технологии как в системный блок, так и в программное обеспечение для повышения устойчивости своих телефонов к кибератакам. Но иногда небрежность потребителей делает эти улучшения незначительными", - добавил он.