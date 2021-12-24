Орбиту МКС снизили для первого в 2022 году пилотируемого запуска

Орбиту Международной космической станции (МКС) снизили - ее скорректировали для первого в 2022 году пилотируемого запуска, сообщается в Twitter госкорпорации "Роскосмос", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Высоту орбиты МКС уменьшили примерно на 1,8 км для начала подготовки к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-21", - указано в сообщении.

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" были включены в 04:18 мск и проработали 539,4 секунды.

Ближайший пилотируемый запуск "Союза МС-21" назначен на весну 2022 года.

Ранее "Роскосмос" и NASA договорились о перекрестных полетах на МКС.

По словам руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, российский космонавт войдет в экипаж корабля Crew Dragon, а американский астронавт, как ожидается, отправится в космос на корабле "Союз". Имеется соответствующее межправительственное соглашение, в NASA ждут его одобрения российскими властями.

Тем временем, российские космонавты в США уже проходят подготовку к полетам.