Tesla запретит водителям играть в видеоигры во время движения

Производитель электромобилей Tesla в новом обновлении программного обеспечения запретит водителям играть в видеоигры во время движения, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на национального автомобильного регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В обновлении программного обеспечения функция "Passenger Play" (позволяющая водителям играть в видеоигры) будет не доступна, пока автомобиль находится в движении", - указано в сообщении.

В Национальной администрации безопасности дорожного движения США заявили, что с 2017 года поступило значительное количество жалоб на доступность видеоигр для водителей электромобилей Tesla во время движения - из-за этого была начата проверка более 580 тыс. машин.

Функция, позволяющая играть в видеоигры во время движения, появилась в 2020 году - до этого сыграть на центральном дисплее можно было только в режиме парковки.